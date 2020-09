Coronavisrus in Veneto: 98 contagi e 4 morti nella notte. Le più colpite Treviso (+36) e Verona (+18)

Coronavirus in Veneto. Il bollettino di oggi, martedì 22 settembre 2020, delle ore 8. Sono 98 i nuovi positivi (rispetto alle 17 di ieri), 4 i morti.

Treviso (36 casi), Verona (18) e Venezia (15) le province con il numero più alto di contagi.

Gli attualmente positivi sono ora 3.143.

In isolamento domiciliare 7.400 persone.

Ricoverate in ospedale per Covid-19 in Veneto: 195 persone in area non critica e 20 in terapia intensiva

