Coronavirus in Veneto, nuova fiammata di contagi: 110 nella notte. Le più colpite Venezia, Verona e Treviso Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 19 settembre 2020. Nuova fiammata di contagi nella notte secondo il report della Regione datato ore 8. I dati sono letti in rapporto a quelli di ieri sera alle 17.

Sono 110 i nuovi infetti in Veneto questa mattina, dei quali 27 a Venezia, 24 a Verona, 23 a Treviso, 19 a Vicenza, 9 a Padova, 4 a Rovigo e 2 a Belluno. Zero contagi a Vo'. Salgono così a 25.609 i contagiati in totale da inizio pandemia. Nessuna vittima registrata nella notte, dopo le 5 di ieri.

Sono 7.806 le persone in isolamento domiciliare, contro le 7572 di ieri (ossia +234).

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

La lettura dei dati nelle 24 ore

Se leggiamo i dati nell'arco delle ultime 24 ore allora in Veneto si registrano 186 nuovi contagi da Coronavirus, rispetto a ieri, con il totale che arriva a 25.609 e 5 nuovi decessi, che porta il totale a 2.158. Gli attuali positivi sono 3.045. I ricoverati nei reparti non critici sono 176 (+9), di cui 125 positivi (+10); nelle terapie intensive vi sono 17 pazienti (+1) di cui 10 (+2) positivi.

Ultimo aggiornamento: 11:15

