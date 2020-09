​Coronavirus in Veneto, il bollettino di domenica: 75 contagi nella notte. Treviso e Vicenza in testa. Sono 7.413 i cittadini in isolamento

Coronavirus in Veneto. Il bollettino di oggi, domenica 20 settembre 2020. Sono 75 i contagi in più nella notte rispetto al report di ieri, sabato 19 settembre. Ancora una volta Treviso e Vicenza sono in testa, con 17 infetti, segue Padova con 15 e Venezia con 13. Sono 9 i nuovi contagi a Rovigo, 4 a Verona e 1 a Belluno. Resta a contagio zero Vo'. Nessuna vittima nella notte. Gli isolati sono a quota 7.413.

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

Record di 46 nuovi positivi. E il Covid sbarca alle medie di San Donà VENEZIA - Aumentano i contagi e affiorano nuovi casi nel mondo della scuola: anche nel Veneziano la battaglia con il virus non è affatto finita. I dati diffusi ieri dalle Ulss territoriali parlano di 46 nuovi positivi registrati tra le 17 di venerdì e la stessa ora del sabato, ed è il numero più alto da molte settimane a questa parte, da quell'incoraggiante "zero contagi" dell'inizio di luglio.

Ultimo aggiornamento: 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA