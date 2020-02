Coronavirus, i contagiati salgono a 98 ma i ricoverati sono solo 42. Un focolaio anche a Vicenza con 3 casi

Coronavirus, le ultime notizie sui casi in Veneto aggiornate in diretta sul Gazzettino.it. La preoccupazione e il livello di allerta restano alti in Veneto, dove i casi accertati di positività al Covid-19 sono saliti a 98, quindi 11 in più rispetto a ieri sera. La maggior parte, tuttavia, pur avendo contratto il virus, ha una forma lieve e sta bene: 54 contagiati non sono neppure ricoverati.

Inoltre, degli 11 nuovi casi, nessuno è grave. Per questo il governatore del Veneto, Luca Zaia, chiede al governo di revocare l'ordinanza: da lunedì in Veneto e in Friuli scuole riaperte. Il governatore sta preparando il provvedimento che riduce il livello di allerta e le misure precauzionali.

La novità di oggi è il nuovo cluster (focolaio) a Vicenza.

I CONTAGIATI

I casi di contagio, aggiornati a oggi, giovedì 27, sono 98: 47 pazienti a Vo' Euganeo, 5 a Dolo, 8 a Venezia, 3 a Vicenza (indagine in corso), 1 a Chioggia (paziente ricoverato in ospedale), 8 a Limena, 14 a Treviso e 12 pazienti che devono ancora essere associati ad un territorio.

I DIMESSI

Una buona notizia: uno dei pazienti del "cluster" di Vo' Euganeo, trovato positivo il 22 febbraio, è stato dimesso e sta bene. È già la seconda dimissione di un paziente ricoverato in Veneto.

LA MAPPA



Anche una bambina di 8 anni residente in provincia di Padova, a Curtarolo, è risultata positiva al test, ma non ha sintomi. È in quarantena a casa. Nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio, si sta valutando se chiudere precauzionalmente la scuola fino al 10 marzo. Probabilmente tutti gli alunni saranno sottoposti al test.

A Treviso ci sono 12 tamponi positivi tra i 30 effettuati dopo la morte di Luciana Mangiò, che era ricoverata nell'Unità Operativa di Geriatria dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sono stati rilevati sulle persone venute a contatto con la paziente nell'ambito ospedaliero e residenziale. Le positività si riferiscono a dieci operatori dell'ospedale (4 medici, 2 infermieri, 4 operatori), alla badante dell'anziana e a un contatto stretto residente nello stesso condominio di Paese. Tutte le 12 persone positive (11 delle quali residenti nel Trevigiano e una nel Bellunese) sono attualmente asintomatiche e stanno bene. Per loro è scattato prudenzialmente l'isolamento domiciliare. Saranno monitorate dal Servizio di Igiene Pubblica. Un medico in servizio all'ospedale Ca' Foncello che ha lavorato in Geriatria è stato trasferito all'unità operativa malattie infettive dell'Azienda ospedaliera di Padova. Mentre un infermiere in servizio all'ospedale Civile di Venezia e residente al Cavallino è stato contagiato ma non sintomi: è in isolamento a casa.

Medico contagiato a Treviso: ha lavorato in Geriatria

Martedì 25

I casi di martedì 25, riguardano 5 pazienti di Vo' Euganeo tutti ricoverati in malattie infettive a Padova dove ora si trovano 11 persone affette dal virus. Ci sono poi altri casi di contagiati che al momento non sono associati ad alcun cluster e il nuovo caso di Treviso.



Coronavirus Veneto, numero verde da chiamare 800462340

