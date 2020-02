Coronavirus: 8 anni positiva al test, ma senza sintomi della malattia

PADOVA - Tra i nuovi casi risultati positivi al test del Coronavirus di oggi, mercoledì 26 febbraio, c'è anche un minore: si tratta di una bambina di 8 anni che risiede nella provincia di Padova. Si tratta del primo bambino positivo al virus in Veneto. La bambina appartiene al focolaio di Limena, in provincia di Padova. Lo si è appreso da fonti della Regione Veneto. La piccola è residente in un paese del padovano ed è asintomatica. Anche i suoi compagni di scuola verranno ora sottoposti al tampone. Si tratta del settimo minore contagiato, gli altri 6 sono stati rilevati in Lombardia.

La giovane è asintomatica, cioè è positiva al test del virus, ma non presenta i sintomi della malattia. Ora si trova in quarantena a casa.

La scuola è stata chiusa precauzionalmente, per due settimane. Tutti i bambini e gli insegnanti sono in quarantena: a casa in isolamento fiduciario.

