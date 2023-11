STANGHELLA (PADOVA) - Non saranno mesi facili per le attività produttive, i residenti e i pendolari che quotidianamente usufruiscono della statale 16 all’altezza del ponte che attraversa il fiume Gorzone. L’Amministrazione comunale ha voluto un incontro con i cittadini per comunicare lo stato attuale dei lavori ed informare la cittadinanza su cosa dovrà aspettarsi almeno per i prossimi dieci mesi. Attualmente Anas e la ditta appaltatrice stanno provvedendo a raccogliere le segnalazioni di tutti i sottoservizi (luce, acqua, gas e linee telefoniche) che transitano nell’area di cantiere al fine di spostarli ed evitare possibili rotture di tubazioni o cavi. Una volta terminata questa fase, si procederà nei primi giorni di febbraio del prossimo anno, ad iniziare i lavori di decostruzione dell’impalcato centrale e di ricostruzione. Il transito sarà limitato ad una corsia alla volta mentre sarà vietato il traffico pesante, limitando il passaggio a mezzi di massa complessiva di 3.5 tonnellate, fino al termine dei lavori che si concluderanno con il collaudo. Il nuovo ponte avrà un solo passaggio pedonale dallo stesso lato di quello attuale e l’impianto semaforico per il passaggio dei pedoni, con l’immissione dalle vie arginali, rimarrà attivo anche dopo i lavori.

LA TEMPISTICA

Tempo stimato per la realizzazione dei lavori, 220 giorni compresi weekend e ore notturne. Solo in particolari fasi di lavorazione, sarà chiuso il traffico totalmente, in particolar modo di notte, e per un tempo limitato alle fasi cruciali. Le vie arginali, per periodi limitati, potranno essere chiuse al traffico, con largo preavviso. Anche il ponte sul canale Sabadina in statale 16, al confine tra Boara Pisani e Stanghella, sarà interessato da lavori di consolidamento che partiranno contemporaneamente a quelli del ponte sul fiume Garzone, garantendo comunque il transito, seppur limitato. «Purtroppo ci aspettano ancora una decina di mesi di sacrifici e pazienza – commenta il sindaco Sandro Moscardi - per troppo tempo l’Italia è stata latitante in interventi di manutenzioni su tantissime infrastrutture come ponti e viadotti. La cosa adesso si ripercuote su cantieri molto importanti che vanno a pesare sugli utenti che giornalmente attraversano questi ponti. Abbiamo trascurato la sicurezza e ci sono state situazioni che purtroppo hanno creato non solo disagi, ma anche lutti. Il nostro auspicio è che si possa arrivare al più presto alla fine della manutenzione in totale sicurezza. Per questo chiedo ancora un po’ di pazienza e comprensione. Continueremo nell’azione di confronto sia con Anas, come stazione appaltante che con la ditta appaltatrice dei lavori, il tutto con l’obiettivo di creare il minor disagio possibile ai residenti. Da quel ponte si diramano 4 strade comunali con circa un centinaio di famiglie che già stanno soffrendo da oltre un anno ed avranno disagi per altri 10 mesi. É un nostro obbligo morale cercare che siano ridotti il più possibile e tutto questo può avvenire solo dopo un confronto con Anas».