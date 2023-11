Padova. Due strade chiuse per un anno per realizzare il ponte dove passerà il tram. Ragona: «Una delle opere più complesse della tratta»

PADOVA - Due strade arginali chiuse al traffico per un anno per permettere la costruzione del nuovo ponte sul canale Scaricatore e far spazio alla linea del tram Sir 3. Un ponte in acciaio e più alto di quello esistente, a cui sarà affiancato: sarà lungo 95 metri e peserà 810 tonnellate. Nella parte centrale correrà il tram nelle due direzioni, sul lato che costeggia il ponte esistente verrà realizzata una ciclopedonale della larghezza di tre metri, mentre dall’altro lato sarà presente un percorso pedonale largo due metri, funzionale anche alle manutenzioni.