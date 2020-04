Le 100 candeline di don Mario, il decano dei preti diocesani: gli auguri del vescovo

GALZIGNANO - Per le sue 100 primavere lo hanno raggiunto gli auguri del vescovo Claudio Cipolla con una lunga telefonata. Don Mario Ceccato, classe 1920, ha compiuto 100 anni ed è il prete più anziano della diocesi. Un traguardo importante che don Mario ha raggiunto, ancora in forma e accudito dalla sorella Fernanda, a Galzignano, dove è stato parroco per 32 anni (dal 1958 al 1990) e dove è rimasto anche dopo essersi congedato dal servizio in parrocchia. Nato il 29 aprile 1920 a San Giorgio delle Pertiche, don Mario ha festeggiato due anni fa i 75 anni di ordinazione sacerdotale: è stato infatti ordinato il 24 giugno 1943 dal vescovo Carlo Agostini.



Il suo primo incarico l’ha visto vicario parrocchiale al Carmine di Padova in tempo di guerra e poi cooperatore a Legnaro, Monselice, Ponte di Brenta. Nel 1949 approda all’Istituto vescovile Barbarigo come vicerettore, incarico che mantiene fino al 1952 quando passa rettore a San Vincenzo di Thiene, quindi cooperatore a Montegrotto Terme (1955) e vicario economo a Galzignano nel dicembre del 1957; dall’anno successivo diventa parroco della comunità di Galzignano Terme, dove tuttora risiede.



