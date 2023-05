Bici rubata a Firenze, trovato il proprietario grazie alla marchiatura del Comune di Padova

PADOVA - Un ritrovamento un po’ particolare, nei giorni scorsi a Firenze: la polizia locale ha infatti recuperato una bicicletta rubata - e fin qui nulla di strano - scoprendo però che era marchiata dal Comune di Padova. Lì per lì si è pensato che il furto fosse avvenuto nella nostra città, e che il ladro si fosse portato il mezzo nel capoluogo toscano (di sicuro non pedalando…). Superata la sorpresa, gli agenti si sono messi in contatto con l’ufficio preposto del Comune di Padova che ha loro trasmesso i dati del proprietario. Si è così scoperto che la bicicletta appartiene a uno studente residente a Firenze il quale, terminati gli studi nella nostra città, è rientrato a casa portando con sé l’amata due ruote.

Concluse le pratiche di rito la bici è così stata restituita al legittimo proprietario. «Questo dimostra che le marchiature alle biciclette che facciamo da molti anni a Padova con il supporto della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, funzionano e quindi invito tutti i proprietari di biciclette ad approfittare di questa possibilità che permette di ritrovare facilmente il proprietario quando le forze dell’ordine recuperano un mezzo rubato, anche in una città diversa da Padova. Con la bici molte persone hanno anche un legame affettivo, che va al di là del valore economico del mezzo e quindi poterne tornare in possesso è molto importante. Ricordo che la marcatura viene effettuata tutti i sabati non festivi, e tutti i passaggi dell’operazione sono spiegati bene su Padovanet».

Il servizio è accessibile dalle 10 alle 12 in viale Codalunga 1bis. Bisogna presentarsi con un documento d'identità valido e il codice fiscale.