MONTAGNANA (PADOVA) - Pasquetta amara per una famiglia di Montagnana: un ragazzo scavalca il cancello e ruba una bicicletta elettrica nuova di pallino. Ma la proprietaria lancia un appello sui social e posta le foto con il volto del ladro riconoscibile: «Non se ne può più di questi malviventi. Montagnana ultimamente è diventata un posto problematico».

Il fatto si è verificato lunedì pomeriggio, precisamente alle 17.50. È questo l'orario in cui le telecamere di videosorveglianza dell'abitazione dei derubati, imprenditori del luogo, hanno registrato la sequenza video dell'intero furto. O quasi, perché comunque l'occhio elettronico non è stato in grado di vedere come il ladro è entrato. Fatto sta che il giovanotto, presumibilmente un 25-30enne di etnia nordafricana, ha visto la bici elettrica posteggiata momentaneamente nel cortile di casa e non ci ha pensato due volte. Ha scavalcato la recinzione e si è avventato su quella bella bicicletta: una nuovissima Doniselli del valore di oltre mille euro. «Quella bici è mia, ma ultimamente la usa mio figlio per spostarsi - racconta la proprietaria - lunedì lui era rientrato un attimo a casa per farsi una doccia e cambiarsi». Il ragazzo aveva trascorso un pomeriggio in compagnia degli amici. Poi era tornato a casa ma avrebbe dovuto rimanerci per poco tempo. Per questo, probabilmente, non ha posteggiato la bici in garage. Mossa azzardata: il ladro non aspettava altro. L'abitazione dei derubati si trova in pieno centro, nei pressi della stazione ferroviaria: una zona che costituisce un crocevia per lavoratori e studenti. Ma anche, purtroppo, per chi utilizza il treno per spostarsi, commettere reati e poi dileguarsi. Dalle immagini emerge che l'autore - o meglio, gli autori - potrebbero essere delle persone ai margini. Vestito alla buona, l'unico ladro visibile aveva ai piedi un paio di ciabatte: ha preso la bicicletta, l'ha sollevata e - nonostante pesasse 20 kg - l'ha passata a un complice che si trovava dall'altro capo della cancellata. Da lì, si è dileguato. Alla proprietaria non è restato che sporgere denuncia alla vicina stazione dei carabinieri. «È stato un ladro impavido - conclude - non si è nemmeno premurato di coprirsi con una mascherina o un berretto. Chissà che fine ha fatto la mia bella bici. Fatto sta che Montagnana ultimamente è bersaglio di malviventi e baby gang. I carabinieri fanno fatica a gestire tutto e ci vorrebbe una pattuglia per ogni quartiere».