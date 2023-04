Saonara. Sorpreso su una Mobike rubata e riverniciata: era stato tolto il Gps. Denunciato un 16enne

SAONARA (PADOVA) - Ha rubato una Mobike e tolto il dispositivo Gps. Ma non l'ha fatta franca perché i carabinieri lo hanno individuato e denunciato.

Un ragazzino di 16 anni di Saonara è stato visto dai militari dell'Arma a bordo di una bici. Lo hanno fermato per un controllo di routine e la loro attenzione è stata presto attirata dal mezzo: era parzialmente riverniciato e aveva dei segni di abrasione sul telaio. Hanno poi scoperto che si trattava di una Mobike rubata a Padova, a cui era stato tolto il Gps e il dispositivo per il pagamento. Il 16enne è stato denunciato per riciclaggio e la bici è stata sequestrata.