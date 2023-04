PORDENONE - Le immagini delle telecamere a circuito chiuso «parlavano chiaro». Parola di una mamma che si è trovata a dover consolare la sua bimba. Ma soprattutto dichiarazioni rese anche ai carabinieri di Pordenone. A rubare la bicicletta della bimba dal parcheggio del Don Bosco sarebbe stato un rider, uno dei fattorini impegnati nella consegna del cibo a domicilio.



I DETTAGLI



I fatti risalgono al 5 aprile scorso, ultimo giorno di scuola in provincia prima delle festività pasquali. «La bicicletta di mia figlia - racconta oggi la madre che sta disperatamente cercando di ritrovare il mezzo - era parcheggiata nel parcheggio interno della scuola Don Bosco». Quindi non sulla strada. Il punto, però, è che proprio il parcheggio del Don Bosco è protetto solamente da una sbarra, che la persona responsabile del furto della bicicletta non ha fatto molta fatica a scavalcare. «Una volta all’interno - ha spiegato ancora la madre della bimba che frequenta l’istituto scolastico dei Salesiani - nelle immagini si vede questa persona forzare il lucchetto e portare via la bicicletta di mia figlia». E come prosegue la madre, «si trattava di un lucchetto di dimensioni notevoli, che però il ladro ha saputo scardinare con un metodo conosciuto ormai dalle forze dell’ordine».



LE IMMAGINI



La donna, pordenonese, non si è persa d’animo. «Mia figlia piangeva», ha raccontato. Così, invece di riporre le speranze a parte, la madre si è rivolta ai carabinieri di Pordenone. Prima, però, si è informata se nell’area del Don Bosco ci fossero delle telecamere di videosorveglianza. «Ebbene sì, effettivamente e fortunatamente c’erano - ha spiegato la donna - e mostravano molto chiaramente cosa fosse successo il 5 aprile. Fortunatamente sono andata subito alla scuola, perché le immagini rimangono solamente per 24 ore».

Un tempo sufficiente, però, per permettere di salvare i fotogrammi necessari e capire meglio la dinamica del furto, per poi consegnare il tutto ai militari dell’Arma. «Le immagini - ha spiegato ancora la madre della bimba colpita dal furto della bicicletta - mostrano molto chiaramente una persona con il classico zaino quadrato utilizzato dai rider che consegnano il cibo a domicilio». In realtà era ben visibile anche il logo della società, ma naturalmente spetterà a chi sta indagando sul fatto capire la paternità certa dello zaino stesso. Nulla è ancora certo, ad esserci - molto chiare - sono però le immagini.



L’APPELLO



«Se qualcuno dovesse vedere la bicicletta, per favore mi contatti con urgenza», è stato il messaggio lanciato sui social dalla madre della bambina del Don Bosco di Pordenone. Il mezzo, in foto, è verde acqua con il cestino davanti e una sella bianca.