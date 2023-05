Codevigo. Bici rubate in vendita online, il proprietario le riconosce e con i carabinieri tende una trappola al ladro

CODEVIGO (PADOVA) - Riconosce le bici che gli erano state rubate e fa individuare i ladri. Un cittadino di Arzergrande lo scorso 16 maggio aveva subìto il furto di due biciclette e aveva subito fatto denuncia ai carabinieri.

Dopo qualche giorno l'uomo si è accorto che su un sito di annunci online c'erano proprio le sue biciclette: le ha guardate e riguardate, nessun dubbio. Erano proprio le sue.

Così si è precipitato dai carabinieri che nel frattempo avevano acquisito i filmati delle telecamere della zona. Ed è stata preparata la trappola. La vittima, per tramite di un parente, si è finta interessata all'acquisto e il "venditore" le ha dato appuntamento in un parco pubblico a Piove di Sacco. All'incontro si sono presentati i carabinieri in borghese mentre poco distante coprivano le vie di fuga i colleghi in divisa. L'uomo arrivato con le due bici ha subito capito di essere in trappola. Fermato e accompagnato in caserma, è stato denunciato per ricettazione. Le biciclette sono state restituite al legittimo proprietario.