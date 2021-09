Basilica di San'Antonio, padre Ramina nuovo rettore

PADOVA - Campane a festa oggi in Basilica di Sant'Antonio a Padova per la nomina a rettore di padre Antonio Ramina, annunciata stamani ai frati del Santo dal Ministro generale, padre Carlos Trovarelli, su comunicazione del Delegato Pontificio, monsignor Fabio Dal Cin. Il nome di padre Antonio Ramina è stato indicato da papa Francesco tra una terna di candidati presentati dal Ministro Generale, secondo quanto previsto dalla Costituzione Apostolica «Memorias Sanctorum», in accordo con il Delegato Pontificio e il Ministro Provinciale della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova, padre Roberto Brandinelli.

A fine giugno, i francescani conventuali della Provincia Italiana, nel Capitolo provinciale a Camposampiero, avevano votato la terna dei religiosi designati. Nato a Vicenza il 7 aprile 1970, padre Antonio Ramina, professo perpetuo il 4 ottobre 2002, è stato ordinato sacerdote il primo maggio 2004. E'Ô laureato in Lettere moderne all'Università di Padova e dottore in teologia. Subentra nel servizio a padre Oliviero Svanera, eletto padre guardiano del Convento di San Francesco a Treviso, e rimarrà in carica fino al Capitolo del 2025.