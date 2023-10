Morto Giovanni Marchesini ex rettore di Padova. Mapelli: «Se ne va un gentiluomo che ha speso la sua vita professionale nella nostra università»

PADOVA - È morto, all'età di 87 anni, Giovanni Marchesini, professore emerito dell'Università di Padova, della quale fu rettore dal 1996 al 2002. «La notizia della scomparsa del professor Marchesini mi ha lasciata attonita e profondamente triste, sentimento condiviso da moltissime persone all'interno dell'ateneo e non solo. - afferma Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova -.

Il cordoglio di Zaia

Se ne va un gentiluomo, una persona perbene, garbata, che ha speso la sua intera vita professionale all'interno della nostra università, fino a diventarne rettore in anni non certo facili, quelli che ci hanno portato dal ventesimo al ventunesimo secolo. Da scienziato di altissimo livello qual era, - aggiunge - ha saputo valorizzare, durante il suo mandato, il ruolo della ricerca dell'ateneo patavino spingendoci a far parte, sempre di più, di quella dimensione internazionale di atenei che parla il linguaggio comune della conoscenza. Personalmente ricordo con commozione la visita che mi fece, nonostante qualche problema di salute fosse già presente, dopo il mio insediamento. Per sua volontà non si terrà la cerimonia dell'Alzabara, ma la sua università troverà i giusti modi per ricordarlo, per delineare i tratti di una persona che ha scritto una parte di storia dell'ateneo patavino. Tutta la comunità che forma l'Università di Padova si stringe, in queste ore dolorose, attorno a familiari e amici del professor Marchesini».

«Uno scienziato di altissimo livello, professore emerito di Teoria dei sistemi all’Università di Padova, che ha speso la vita professionale all’interno dell’Ateneo patavino, di cui è stato rettore per due mandati dal 1996 al 2002. A nome della Regione Veneto e mio personale esprimo il più profondo cordoglio per la morte di Giovanni Marchesini, scomparso all’età di 87 anni - le parole del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha voluto manifestare vicinanza ai familiari, agli amici, ai colleghi del professore Marchesini, ricordandone le grandissime competenze, l’attività di studioso e docente.

Laureato in Ingegneria Elettrotecnica all'Università di Padova nel febbraio 1961, Giovanni Marchesini ha dedicato la propria vita allo studio e alla diffusione della cultura scientifica. Ha scalato tutto il “cursus honorum” dell’ateneo fino a diventare preside della Facoltà di Ingegneria e poi rettore del Bo. Insignito dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica della medaglia d'oro di Benemerito della Cultura e della Scienza del Presidente della Repubblica nel 1995, gli sono stati conferiti numerosi riconoscimenti per la sua attività di studioso. Socio effettivo dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dell'Accademia Galileiana patavina di Scienze, Lettere e Arti, dell'Accademia dei Concordi, è stato uno tra i primi in Italia ad occuparsi di Teoria dei Sistemi. «L’Università di Padova - conclude Zaia - perde un punto di riferimento».