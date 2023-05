Pechino Express 2023, Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono i vincitori: l'amarezza dei "Novelli sposi" Pellegrini

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, "Gli italoamericani" vincono Pechino Express 2023. Sono stati loro nel testa a testa con la coppia de “I Novelli Sposi” (composta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta) i primi ad arrivare sul tappeto rosso del tempio di Angkor, ultima tappa della Via delle Indie.

Pechino Express 2023, Gli italoamericani sono i vincitori

«Anche se nella vita ho ottenuto tante vittorie, non sono mai arrivato primo nelle gare. È tanta roba», commenta Bastianich, subito dopo la proclamazione. Rimane con l'amaro in bocca la competitiva Federica Pellegrini, che vive a Verona con Matteo.. «Nella vita mi piace vincere. Se proprio devo scegliere, oggi avrei vinto, però è stato un bellissimo viaggio». Il marito Matteo Giunta, invece, si ritiene soddisfatto. «La vittoria avrebbe potuto mettere la ciliegina sulla torta, ma non riesco a essere deluso, rammaricato o arrabbiato», dice.

La classifica

Terzo posto, e quindi prime eliminate nel corso della finale dello show in onda su Sky, "Le Mediterranee" Carolina Stramare e Barbara Prezia. Finisce con questo podio l'edizione di Pechino express 2023 che è stata condotta da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Non ci resta che attendere di scoprire quale meraviglie del mondo ci riserverà la prossima stagione.