PADOVA - È stato lanciato da Padova l'augurio di un felice 2024 da Joe Bastianich nei suoi social. A non passare inosservato è stato l'errore lessicale che lo chef italo-americano, noto anche per il suo sgrammaticato italiano, ha scritto nel cartellone alzato di fronte alla basilica di Sant'Antonio.

Che il protagonista delle prime edizioni di Masterchef fosse in città non era un fatto noto, visto che le ultime story lo mostravano in montagna. Tant'è che nel suo scatto in via Beato Luca Belludi non si nota alcun addobbo natalizio e si suppone sia stato preso ben prima di ieri, giorno della pubblicazione. Ciò nonostante l'imprenditore statunitense ha scelto Padova come sfondo per la sua fotografia di auguri per il 2024, un anno che, seppur inizalmente con una "enne" in meno, o forse proprio grazie a questa svista, potrà rivelarsi particolarmente fortunato secondo i suoi affezionatissimi follower che hanno riso con lui dello sbaglio nella foto diventata virale in brevissimo tempo.



Bastianich ha prontamente corretto il tiro con una seconda immagine col cartello "a doppia enne" pubblicata sulle story, che sembrava oramai del tutto superflua. La citazione del ristoratore con la sua immagine si rifà al celeberrimo influencer da 8 milioni di follower su Instagram "Dude with sign", il ragazzo coi cartelli che è diventato un personaggio popolare in tutto il mondo grazie alle sue massime scritte col pennarello sui pezzi di cartone che esibisce a braccia alzate in mezzo ai passanti agli angoli delle strade americane. E anche Joe Bastianich in quanto a tormentoni ha di che insegnare fin dal "Vuoi che muoro?" detto assaggiando i piatti mal riusciti nel popolare reality.

Nei primi commenti qualcuno si chiede se abbia inteso scrivere in spagnolo, qualcuno semplicemente se abbia bevuto troppi spritz nella città dell'aperitivo. Tra i tanti anche alcuni vip, come Filippo Nardi del Gf, hanno risposto al post che in tre ore ha realizzato 700 commenti e 33.000 like.