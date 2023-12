VIGONZA - Vanno in pizzeria e al rientro trovano la casa svaligiata: spariti oro, cibo e capi d’abbigliamento. In azione una banda che nella stessa sera ha colpito anche a Cadoneghe. Lo svago di una s erata che la famiglia si era concessa in pizzeria e poi, al rientro, l’amarezza di trovare stanze a soqquadro, cassetti sottosopra, vestiti buttati all’aria, impronte di fango ovunque , ma soprattutto la cassaforte aperta.



IL FATTO

È accaduto sabato sera tra le 18.30 e le 22.30 in via Livenza a Pionca di Vigonza. Luciano Sacconi, pensionato di 66 anni, era uscito per una serata in pizzeria insieme alla famiglia, alla moglie, alla figlia e alla nipote. Al suo rientro, appena imboccata la stradina che conduce alla sua abitazione, ha visto da fuori tutte le luci accese in casa e la finestra del bagno spalancata.

«Non usciamo mai, ma proprio mai di sera – racconta Sacconi - Sabato siamo andati in pizzeria per una serata in famiglia e siamo stati derubati. Sembra proprio che qualcuno ci abbia tenuto d ’ occhio. Quando sono rientrato ho visto la persiana della finestra del bagno tirata su e le luci accese in casa. Ci siamo avvicinati e, da fuori, abbiamo visto che la casa era sottosopra: tutto aperto e in giro, per terra, tutte le nostre cose. Nessuno di no i ha avuto coraggio di entrare. Abbiamo subito chiamato il 112 e atteso l’intervento dei carabinieri. Quando sono arrivati, siamo entrati in casa con loro».