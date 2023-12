MASSANZAGO - Sorprendono i ladri in casa e si mettono ad urlare riuscendo a metterli in fuga. É caccia a quattro malviventi dell’Est da giorni impegnati a saccheggiare le abitazioni dell’alta padovana. I furti in abitazione continuano a creare allarme sociale nel Camposampierese. Dopo Villanova di Camposampiero e Borgoricco, è toccato a Massanzago finire nel mirino della malavita.



L’ALLARME

Venerdì sera a cavallo tra le 18 e le 20 sono state almeno quattro le incursioni in altrettante residente nella frazione di Zeminiana. Le scorribande si sono concentrate a cavallo tra via del Rosario e via del Cavinello. Mentre i carabinieri stanno moltiplicando gli sforzi nel tentativo di intercettare la batteria di malviventi, ieri il sindaco Stefano Scattolin ha riferito: «Sono andati a casa di una famiglia, ma all’interno vi erano i proprietari. Quando le vittime si sono messe ad urlare minacciando di avvisare i carabinieri i ladri hanno tranquillamente detto che non hanno paura delle forze dell’ordine. Tutto questo per spiegare come questa banda che sta imperversando in tutto il Camposampierese non ha nulla da perdere ed è intenzionata ad andare avanti. Per questo motivo - ha detto il primo cittadino - mi appello alla collettività affinchè collabori con le nostre forze dell’ordine per riportare la serenità in paese».

Scattolin è fermamente convinto che i ladri che hanno colpito venerdì sera sul suo territorio siano gli stessi che nei giorni scorsi hanno agito a Villanova e Borgoricco: «Parlando con le famiglie depredate e con alcuni testimoni - ha precisato - ho appreso che la banda di malviventi al lavoro sarebbe formata da quattro persone tutti abbastanza giovani e probabilmente dell’est Europa. Almeno nel territorio che amministro non abbiamo registrato furti clamorosi, ma tuttavia mancherebbero all’appello oggetti di valore e denaro per diverse migliaia di euro».



I CONTROLLI

Alla luce di quanto sta accadendo da inizio dicembre nel Camposampierese il comando provinciale dell’Arma sta predisponendo controlli sempre più serrati soprattutto dalle 16 fino a notte fonda, orario questo in cui si sono consumati buona parte dei reati. L’Arma ha inoltre lanciato l’ennesimo appello alla collettività affinchè si metta in contatto con i numeri d’emergenza in tempo reale nel caso si imbattesse in situazioni sospette.