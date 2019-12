PIAZZOLA SUL BRENTA - Un'autocisterna di Gpl è scivolata in un fossato in via Chiericati in località isola di Mantegna a Piazzola sul Brenta intorno alle 18 di ieri. I Vigili del fuoco hanno lavorato fino all'1 di notte per recuperarla. In precedenza erano stati travasati circa 2500 litri di Gpl su un'altra cisterna della stessa ditta.

