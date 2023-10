ABANO TERME (PADOVA) - L’esplosione all’interno dell’osteria “Cacio e Pepe” di via Previtali ad Abano non è stata dolosa. La valvola di una bombola di gas Gpl, stoccata nel magazzino in uso al locale, è rimasta aperta per errore. Il pubblico ministero Andrea Zito, titolare delle indagini, all’inizio ha avviato un fascicolo contestando il crollo di costruzione. Alcune settimane più tardi, dopo avere ricevuto la relazione dei vigili del fuoco, ha modificato il capo di imputazione nel reato di strage contro ignoti. Ma, una secondo studio ancora dei pompieri, ha portato alla luce una serie di elementi utili a ricostruire quanto è accaduto quella mattina del 19 aprile. Alla fine la Procura chiederà l’archiviazione del caso.