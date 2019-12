GAIARINE - Bombola di Gpl prende fuoco nella terrazza di una casa a tre piani a Gaiarine, località Francenigo, in via Mazzul. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Conegliano sono arrivati in tempo, con l'autobotte, per spegnere le fiamme ed evitare che l'incendio si propagasse all'interno dell'abitazione.

