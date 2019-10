Autobiografie dei ragazzi disabili, l'Anffas alla Fiera delle Parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Un evento - all’interno del grande contenitore della Fiera delle Parole - che la dice lunga sulla completezza del programma 2019: oggi (ven. 4) alle 16 al Centro universitario di via Zabarella 82 un reading di testi realizzati dai ragazzi dell’(associazione delle famiglie di giovani con disabilità intellettive) nel laboratorio di autobiografia tenuto da studiose e psicologhe: «Scrivere di sè aiuta a dar voce ai ricordi attraverso il vissuto, abitare il proprio “io” - spiega l’Anffas - una necessità ancor più importante per i ragazzi con gravi disabilità».I testi saranno letti dall’attore-psicologo Davide Dal Piai, da alcuni “allievi” e da genitori in un incontro che avrà come protagonisti soprattutto i ragazzi, ma anche il docente di filosofia Duccio Demetrio, direttore della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari (che presenterà anche un suo libro).La disabilità vista da una prospettiva culturale del tutto nuova e innovativa: ingresso libero.