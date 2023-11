Auto prende fuoco nel parcheggio del Maap: un guasto elettrico e la macchina è da buttare

PADOVA - Nella notte a cavallo tra il 29 e il 30 novembre i vigili del fuoco sono intervenuti nel parcheggio del Maap in corso Stati Uniti a Padova. Poco dopo le 4 del mattino è giunta una telefonata alla centrale operativa del 115 che ha riferito di un mezzo parcheggiato che ha preso fuoco. L'intervento dei pompieri è stato tempestivo. Gli operatori hanno escluso la matrice dolosa. Da quanto si è appreso il rogo, che ha completamente distrutto una Lancia Phedra è stato provocato da un probabile guasto all'impianto elettrico della vettura. Ci hanno messo oltre un'ora i vigili del fuoco a mettere in sicurezza l'area. In un secondo momento è toccato ad un carroattrezzi rimuovere il mezzo ormai inutilizzabile. All'interno dell'azienda, dopo qualche minuto di inevitabile concitazione, l'attività è ripresa regolarmente. Nel parcheggio dove ha preso fuoco la Lancia Phedra erano presenti anche altri mezzi regolarmente parcheggiati. Il tempestivo intervento dei pompieri ha consentito di circoscrivere i danni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA