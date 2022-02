Assicurazioni false, tre casi in pochi giorni, agenti a caccia dei vertici dell'organizzazione criminale

NOVENTA PADOVANA (Padova) - Emergenza assicurazioni auto e moto false in giro per la cintura padovana. Nelle ultime ore gli agenti della Polizia locale di Noventa Padovana coordinati dal comandante Mario Carrai hanno sequestrato due auto ed una moto ad altrettanti cittadini romeni.

Al momento della verifica dei documenti, tutti gli utenti della strada hanno mostrato le relative polizze sul telefonino acquistate in internet a prezzi concorrenziali. I pagamenti risultavano effettuati su un conto corrente intestato a persone fisiche in luogo delle rispettive compagnie assicurative. Peccato che ad un attento controllo posto in essere dalla Polizia locale, i documenti sono risultati tutti falsi.

Le indagini sono in pieno svolgimento: gli investigatori della Locale di Noventa stanno cercando di arrivare al vertice della piramide per capire quale organizzazione ci sia dietro questa vendita di documenti falsi che di fatto mette in ginocchio anche quegli ignari clienti che si sono visti sequestrare il mezzo per guida senza patente. L'attenzione è rivolta anche a capire quante altre vittime vi siano nella zona di Noventa Padovana e dei territori limitrofi che si muovono convinti di essere in regola, quando invece hanno acquistato un documento palesemente falso.