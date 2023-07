PADOVA - È stata stabilita una sanzione disciplinare per una docente dell'Università di Padova accusata di plagio: la questione è stata discussa ieri in sede di Senato Accademico, nella massima riservatezza. Bocche cucite su tutti i dettagli della vicenda: si sa soltanto che, se la questione è emersa, evidentemente qualcuno ha sollevato l'accusa, che poi è stata verificata con esito sfavorevole per l'accusata. Nell'ordine del giorno del Senato Accademico si parla di "irrogazione della sanzione", e di una violazione del Codice di Integrità della ricerca, dovuta secondo le indiscrezioni ad un tentativo di plagio.

Accusa di plagio

Il Codice di integrità, emanato nel 2021, delinea i principi di responsabilità etica e professionale che è necessario rispettare in tutte le fasi della ricerca. Nel testo, fra le "condotte lesive dell'integrità della ricerca" si parla di conflitto d'interesse, falsificazione e furto di dati e anche, chiaramente, di plagio. Nel dettaglio, si specifica che "il ricercatore non può appropriarsi di proposte progettuali, di dati, di idee o di risultati altrui" e non può usare, "nemmeno parzialmente, pubblicazioni, proprie o altrui, senza citare correttamente la fonte".

Chi rileva violazioni dei principi e dei comportamenti contemplati nel Codice è chiaramente tenuto a segnalare all'organo competente, ma le segnalazioni devono essere "circostanziate e adeguatamente documentate". L'iter prevede poi una prima valutazione, un eventuale chiarimento con l'interessato e la stesura di una relazione nella quale la commissione propone al Rettore o di disporre l'archiviazione della segnalazione, o di dare seguito ai procedimenti previsti. Se, come è successo in questo caso, il Rettore ravvisa l'illecito deontologico, propone al Senato Accademico l'irrogazione di una delle sanzioni previste dallo Statuto di ateneo.