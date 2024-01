Zoldo Alto. L'auto scivola e indietreggia sulla rampa, la passeggera accusa un malore e muore

ZOLDO ALTO (BELLUNO) - Una donna di 71 anni è morta questa mattina, lunedì 29 gennaio, a seguito di un malore mentre era in auto. Si trovava a lato passeggero quando il mezzo ha iniziato a scivolare su una rampa privata, indietreggiando. La donna, presa dal panico, ha subito avvertito di non sentirsi bene, in quanto non riusciva a respirare.

Sono stati dunque chiamati i soccorsi per provare a rianimare la signora, ma al loro arrivo non c'è stato purtroppo più nulla da fare.