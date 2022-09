Speciale Albino Luciani Beato. Avete sue foto? Mandatele al Gazzettino e le pubblichiamo sul sito

Domenica 4 settembre, Albino Luciani, Papa dal 26 agosto al 28 settembre 1978 (33 giorni appena), con il nome di Giovanni Paolo I, verrà proclamato Beato con una solenne cerimonia in San Pietro a Roma. Il Gazzettino sta seguendo l'evento con articoli, approfondimenti, anche la pubblicazione di uno speciale libro celebrativo in edicola a partire da sabato 3 settembre.

Ma vogliamo anche proporre foto e testimonianze raccolte negli anni dai lettori che anche in questi giorni ci ha contattato, a vario titolo, in tal senso. Dunque, se aete foto di Albino Luciani, da sacerdote, Vescovo di Vittorio Veneto, Patriarca di Venezia - in qualunque altro contesto - potete inviarcele e noi le pubblicheremo sul sito Gazzettino.it in un apposito spazio.

I recapiti a cui inviare le foto sono due:

1- whattsapp 3356269115

2 - mail: redazioneweb@gazzettino.it

Grazie!