CANALE D'AGORDO - Sabato 10 settembre, ore 18, al Museo Albino Luciani, sarà presentata la biblioteca storica della parrocchia di Canale e, in seguito, a partire dalle 20.30, nella chiesa arcipretale di San Giovanni Battista, concerto di Oda Zoe Hochscheid e degli artisti de Le Muse e le Dolomiti che accompagneranno la testimonianza di Candela Giarda, la giovane argentina guarita grazie al miracolo attribuito ad Albino Luciani, e di don José Dabusti, il sacerdote dell'arcidiocesi di Buenos Aires che la raccomandò a Luciani.



LA GUARIGIONE MIRACOLOSA

Un evento certamente importante quello della ragazza miracolata che per la prima volta viene in visita al paese natale di Papa Luciani al quale è stata attribuita la sua guarigione miracolosa, cosa questa che ha permesso alla causa di beatificazione di poter approdare alla sua conclusione e alla proclamazione a beato di Papa Giovanni Paolo I.

Il miracolo avvenne nel 2011 a Buenos Aires in Argentina dove venne salvata da morte certa una bambina di nome Candela Gerda che allora aveva undici anni. La bambina era affetta da una malattia diagnosticata come sindrome epilettica infettiva destinata a portarla alla morte. Ed invece grazie a don Josè un prete alla quale la mamma di Candela si era rivolta, il quale pregò Papa Luciani di intercedere a favore della bambina, che avvenne la guarigione miracolosa. Una storia che sarà raccontata direttamente dalla protagonista nell'incontro a Canale.



VEGLIA DI PREGHIERA

Domani, intanto, alle 20.30, nella chiesa di Canale, si terrà una veglia di preghiera in preparazione alla beatificazione di Papa Luciani che avverrà domenica 4 settembre in Vaticano dalle 10 alle 14. All'evento sarà dedicato anche un annullo filatelico che si potrà avere nella sala consiliare del municipio e, alle 10.30, in piazza Papa Luciani, il collegamento in diretta con piazza San Pietro in occasione della cerimonia di beatificazione (prenotazione posti raccomandata presso la Fondazione Papa Luciani). La cerimonia sarà trasmetta in diretta su Rai 1, TV2000, Antenna 3 e su Vatican News con telecronaca in 6 lingue.



ANNULLO E MONETE

Durante l'annullo filatelico speciale per l'occasione sarà possibile, in via eccezionale e a prezzo agevolato, acquistare la cartolina con il francobollo unitamente al biglietto di ingresso al Museo e alla Casa natale di Albino Luciani, utilizzabile per tutto il 2023. Inoltre, sono state coniate e sono già disponibili al Museo Albino Luciani le monete commemorative della beatificazione, in bronzo e in argento.