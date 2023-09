CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Entra nel vivo l'inchiesta per la beatificazione di Denise Cascasi, l'adolescente nata e vissuta a Camposampiero, conosciuta con l'appellativo di "serva di Dio", prematuramente scomparsa nel 2012 a neppure quindici anni per una malattia. Nella parrocchia di San Pietro si è tenuta la celebrazione eucaristica in ricordo sia della nascita terrena sia di quella al cielo di Denise. Nel corso del rito officiato dal parroco don Claudio Bosa, che il prossimo 15 ottobre lascerà la parrocchia di Camposampiero destinazione Castelfranco Veneto, alla presenza dei familiari di Denise, il postulatore della causa di canonizzazione Giuseppe Di Micco ha illustrato la fase preliminare dell'inchiesta che si sta svolgendo mediante lo studio delle testimonianze pervenute. Denise ha testimoniato profondamente la sua fede negli scritti e nel modo di affrontare la sua malattia.

Chi era Denise

Denise Cascasi, nata a Camposampiero il 15 settembre 1997, era una ragazza semplice, discreta, silenziosa, che sapeva ascoltare, dare consigli, ma soprattutto forgiata da una fede matura, ben diversa da quella dei suoi coetanei. Campionessa di pallavolo, ma soprattutto campionessa della vita, che ha amato fino alla fine, lottando, senza mai distaccarsi dalla preghiera. «Io non ho paura, perché vicino a me c'è l'Angelo custode, e poi perché devo avere paura se Gesù e la Madonna sono con noi? - scriveva - Io credo in Gesù. La vita è come la pallavolo: bisogna combattere e sudare, per affrontare le prove, la malattia. Però con Gesù riusciamo a vincere». La fama di santità e i segni che si sono manifestati dopo la sua morte hanno fatto sì che si potesse iniziare l'iter d'apertura della causa di beatificazione e canonizzazione. É intanto nata l'associazione "Amici di Denise Cascasi" che ha raccolto le richieste provenienti da numerosi fedeli d'Italia ed non solo.

L'iter di beatificazione

L'8 giugno scorso il vescovo Claudio Cipolla ha autorizzato la Postulazione a svolgere tutte le indagini finalizzate alla presentazione della domanda di inizio della causa. La presentazione al Vescovo del "Libello di domanda" seguirà all'attenta indagine sulle virtù eroiche di Denise Cascasi. «L'incontro avvenuto tra la Postulazione, il Vescovo e i familiari di Denise - afferma l'avvocato postulatore Giuseppe Di Micco - ha confermato la volontà della Chiesa ad agire in ossequio alla ricerca della verità e della giustizia, confidando sin da subito nell'aiuto del Signore e nell'intercessione della giovane candidata alla santità».