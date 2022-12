BELLUNO - I passaggi di sciatori sulle seggiovie e funivie della montagna veneta sono molto numerosi, in questa stagione turistica invernale, che si preannuncia davvero ottima. Un mese fa girò la prima seggiovia, al passo Falzarego; ora si scia in tutte le destinazioni, in ogni vallata: «Guardiamo alle percentuali, non ai dati numerici, e vediamo un incremento di almeno il 2 per cento rispetto all’inverno 2019/2020, che pure fu da record, prima del dilagare della pandemia Covid-19, che bloccò tutto. Quindi possiamo davvero ritenerci soddisfatti, per quanto riguarda queste prime settimane della nostra attività», assicura Marco Grigoletto, presidente per il Veneto della Associazione nazionale esercenti funiviari. E stato quindi un Natale con i fiocchi, anche se sono mancati quelli di neve, non sono mancati gli sciatori.

CORTINA SKIWORD

Marco Zardini, presidente di Cortina skiworld, il consorzio che unisce gli impiantisti di Ampezzo, Auronzo e Misurina, San Vito di Cadore: «L’afflusso ha visto una crescita graduale, ma costante, dal momento in cui sono stati aperti i primi impianti. Noi garantiamo una buona offerta, se si considerano le condizioni in cui ci troviamo a lavorare quest’anno. Le temperature che non sono basse a sufficienza, in questi ultimi giorni, non ci consentono di produrre neve programmata, per cui mancano ancora alcune piste di contorno; ci sono invece tutti i tracciati principali. Sono tutti aperti gli impianti. La vendita di abbonamenti sta andando molto bene, al di sopra delle aspettative. C’è un buon ritorno degli stranieri, in una stagione di grande ripresa: si vedono persino diversi asiatici».

FINE ANNO COL BOTTO

«L’avvio di questo inverno - sono le parole di Marco Grigoletto (Anef) è davvero molto buono; hanno aperto quasi tutti gli impianti, secondo i piani, e c’è una grande disponibilità di piste. Neve ce n’è abbastanza, per sciare, malgrado in questi ultimi giorni non faccia così freddo, da poter attivare i generatori di neve programmata. C’è soprattutto tanta gente: il pienone è assicurato, almeno sino ai primi giorni di gennaio 2023, come mi confermano anche gli albergatori. Siamo certi che andrà bene anche all’avvio del nuovo anno, nella settimana dal 3 gennaio a domenica 8».

IL RITORNO DEGLI STRANIERI

Sulla provenienza degli sciatori che utilizzano gli impianti associati ad Anef, Grigoletto offre alcuni spunti importanti: «Stiamo notando che ci sono moltissimi stranieri. Sono tornati gli Americani, ma vediamo anche molte nazioni europee, di tutto il continente, con buone percentuali di sciatori sloveni e ungheresi. Possiamo sbilanciarci e dire che questa stagione invernale si prospetta davvero buona, per cui noi siamo contenti».

TUTTI IN CODA

Le condizioni meteorologiche, se da un lato non favoriscono la produzione di neve artificiale, perché non fa freddo a sufficienza, dall’altro invogliano gli sciatori a salire in montagna, come si è visto anche ieri mattina, quando molte auto con sci e tavole sul tettuccio, hanno percorso l’autostrada A27 sin dal primo mattino, e poi le valli delle Dolomiti, per raggiungere le diverse destinazioni: «Il bel tempo ci aiuta in questo – conferma Grigoletto – e le piste sono davvero in ottime condizioni. Personalmente ho sciato il giorno di Sant Stefano e ho trovato una situazione invitante. In quota riesce persino a ghiacciare di notte, per cui non ci possiamo davvero lamentare».

I PROBLEMI

In quanto alle difficoltà che stanno vivendo alcune delle società che gestiscono gli impianti ad altitudini inferiori, in aree più soggette all’innalzamento delle temperature, come il Nevegal e il Monte Avena, il presidente Grigoletto è ottimista: «Stanno ovunque risolvendo i problemi che si erano manifestati i giorni scorsi. I tecnici hanno già allestito alcune piste, a cominciare dai campi scuola, e aperto i primi impianti; presto ne arriveranno altri, quando si verificherà l’immancabile abbassamento delle temperature, che tutti ci attendiamo, in questo periodo».