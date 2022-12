Troppo caldo sul Nevegal, sciatori "appiedati": aperto solo il campo scuola

BELLUNO - Meteo ancora... avverso per il Nevegal, ma in senso opposto al previsto: fa troppo caldo. La temperatura sul Colle sopra Belluno non è mai scesa sotto lo zero (questa mattina, 26 dicembre, era di 1 grado) e non si sono potuti attivare i cannoni spara-neve. La pista Coca e la Erte sarebbero agibili già battute e fresate dai battipista, ma la parte bassa non è pronta: «La neve distribuita sulla pista - spiegano i responsabili degli impianti - si scioglierebbe molto prima vanificando tutto il nostro lavoro».

In questo momento rimane aperto soltanto il Campo Scuola dove si divertono i piccoli o gli allievi dei corsi base.