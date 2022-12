PEDAVENA - Sul Monte Avena è tutto pronto. Venerdì mattina apriranno tutte le piste presenti sul comprensorio oltre ad una nuova area per il campo scuola dedicato ai principianti dotata di tapis roulant in fase di montaggio proprio n queste ore. Insomma, la stagione invernale 2022/2023 è pronta a partire, con prospettive di essere una buona stagione per il Monte Avena.

TUTTO PRONTO

Grazie alle temperature favorevoli, la società Croce d'Aune Sviluppo ha provveduto a sparare la neve che, sommata a quella fresca caduta nei giorni scorsi, ha consentito di avere delle belle piste innevate. Come annuncia Lionello Gorza, amministratore della società, «le piste sono state innevate e sono di buona qualità, per cui permetteranno agli sciatori di vivere una bella esperienza. «L'apertura ufficiale l'abbiamo fissata per la giornata di venerdì». Oltre alle piste, i fruitori della montagna potranno sfruttare l'anello per passeggiare con le ciaspe oltre ad un percorso battuto per il fondo. Ma non solo. «Con un investimento di 50mila euro prosegue Gorza -, abbiamo allestito un nuovo campo scuola per i principianti con tapis roulant che stiamo installando in queste ore e che sarà pronto per l'avvio di venerdì». Una stagione certamente non semplice, però la volontà di poter offrire delle belle piste a feltrini e turisti, oltre a servizi e proposte sempre più di qualità, ha fatto optare la società a investire e credere sempre di più nelle potenzialità di quest'area.

I CORSI

Come da tradizione, il Monte Avena è meta privilegiata per gli sci club della zona, che sfruttano la comodità del posto e le belle piste per i loro corsi di Natale. «Le prospettive sono buone afferma con determinazione l'amministratore di Croce d'Aune Sviluppo -. Abbiamo sia lo sci club Feltre che lo sci club Croce d'Aune che si appoggeranno alla nostra area innevata per i loro corsi di sci invernali. Corsi che sono praticamente tutti al completo. Siamo quindi davvero convinti che questo, unito alle persone da tutto il feltrino e l'alta trevigiana che tradizionalmente gravitano sul nostro comprensorio per passare delle giornate sulla neve, ci permetterà di fare un'ottima stagione».

GLI ABBONAMENTI

In queste settimane sono stati fissati anche i costi di biglietti ed abbonamenti. Per quanto riguarda i giorni feriali dal lunedì al venerdì, il costo del giornaliero feriale è di 22 euro. Il mattutino (8.30-12.30) e il pomeridiano (12.30-16.30) avranno un costo di 16 euro. Per i festivi (sabato e domenica), il giornaliero costa 25 euro e il giornaliero dopo le 10.30 del mattino 23 euro, mentre il mattutino e il pomeridiano 21 euro. Infine, l'abbonamento da 2 ore passa ha un costo di 15 euro mentre l'abbonamento da 3 ore 19. Per quanto riguarda la partita abbonamenti, per i bambini fino ai 10 anni di età il costo è di 100 euro, per i ragazzi fino ai 18 anni 115 euro mentre per gli adulti 155 euro. I ticket sono lievemente aumentati (si parla di circa il 7-8%), come aveva annunciato la società ancora qualche mese fa, e questo per far fronte ai costi energetici che sono in continuo aumento e che pesano come un macigno su realtà energivore com'è un impianto sciistico. In particolar modo, ad incidere di più, quello dell'energia elettrica necessaria per far funzionare gli impianti di risalita. Un aumento comunque minimo, e questo perché la volontà della società è quella di non pesare sulle famiglie, anch'esse colpite da un caro bollette mai visto.