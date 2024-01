Meteo, pioggia per l'Epifania poi freddo e neve

Previsioni meteo per la Befana

Questo inizio del 2024 parte con temperature anomale, molto al di sopra delle medie stagionali, mantenendosi simile alla chiusura del 2023. Per l'Epifania però le previsioni prevedono un cambiamento significativo. Già da venerdì, il maltempo si diffonderà dal Nord al Centro, estendendosi al Sud in occasione della Befana . Temperature minime miti ma le massime subiranno un sensibile calo. Il 5 gennaio, una bassa pressione proveniente dal Nord Atlantico porterà piogge intense sulla Liguria e l'Alta Toscana, seguite da nevicate sulle Alpi fino a quote collinari, con possibilità di neve anche sulle pianure meridionali del Piemonte. Per l'Epifania, ci sarà un ulteriore calo delle temperature, e dal 7 gennaio masse d'aria artica favoriranno un marcato crollo termico su tutta la penisola. La settimana dal 8 al 14 gennaio segnerà l'arrivo del vero inverno in tutta Europa, con possibilità di nevicate anche a quote basse nelle regioni centrali italiane.Mercoledì 3. Al nord: cielo più nuvoloso in pianura, soleggiato in montagna. Al centro: cielo a tratti nuvoloso sulle tirreniche, più sole altrove. Al sud: cielo parzialmente nuvoloso. Giovedì 4. Al nord: tempo stabile, soleggiato in montagna. Al centro: soleggiato e mite. Al sud: qualche piovasco sul Basso Tirreno, poco nuvoloso con clima piacevole altrove. Venerdì 5. Al nord: forte maltempo, neve a quote collinari. Al centro: maltempo con piogge forti in Sardegna e sul versante tirrenico. Al sud: peggioramento in serata. Tendenza: Ciclone della Befana con maltempo al Nord-Est ed al Centro-Sud, in seguito temperature in diffuso e sensibile calo.