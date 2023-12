Oslavia, incidente in bici: cade e si ferisce in modo serio

GORIZIA - Incidente in bicicletta sabato 30 dicembre a Oslavia, in provincia di Gorizia. Una persona è caduta dal mezzo, a quanto pare in modo autonomo, restando ferita. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Il personale dell'equipaggio dell'ambulanza ha preso in carico la persona che è stata trasportata per una prima valutazione all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia e poi, da lì, presa in carico per un trasporto secondario, in volo, sull'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Lesue condizioni sono piuttosto gravi.