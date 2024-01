PORDENONE - Basta poco per cambiare il panorama. E così dopo la pioggia che sabato scorso aveva costretto a chiudere gli impianti a Piancavallo, durante la notte la coda delle perturbazione ha modificato completamente le cose. Ieri, infatti, piste aperte, neve fresca, gente (tanta) sulle piste. Per la verità già nel tardo pomeriggio la coda della perturbazione, come detto, è entrata portando un abbassamento della temperatura. Sparita la pioggia è arrivata la neve che ha continuato a cadere per diverse ore garantendo alla località turistica del Friuli Occidentale l'apertura delle piste che erano già stata attivate la settimana scorsa. Gran lavoro dei tecnici di Promoturismo Fvg diretti da Andrea Capovilla che durante la notte e sino all'alba hanno sistemato le discese in modo che ieri ci fosse la possibilità di divertirsi sulla neve. C'è infatti da dire che la pioggia caduta sabato è arrivata a circa 80 millimetri. Perturbazione decisamente forte che come detto - ha cancellato tutta la neve presente. Ieri diverse persone hanno voluto arrivare a Piancavallo per approfittare della situazione. In più la neve caduta ha anche cambiato nettamente il panorama nella località turistica rendendola senza dubbio invernale e più attrattiva visto che i centimetri caduti hanno coperto gran parte delle montagna e la stazione turistica.



L'ALLARME

A metà pomeriggio sono apparti alcuni cartelli che invitavano gli alpinisti a stare distanti dalla zona del monte Tremol perchè c'era la possibilità di distacchi della neve artificiale. Qualcuno ha pensato che ci fosse il rischio di slavine. In realtà - come ha spiegato lo stesso direttore - proprio per evitare che si possa accumulare troppa neve con il rischio che possano avvenire dei pericolosi distacchi, quando la nevicata arriva a una certa altezza vengono create delle piccole slavine in modo da ridurre i rischi. Solo per questo c'era l'invito a non avvicinarsi al Monte Tremol.



I PROSSIMI GIORNI

C'è subito da dire che la neve caduta l'altra notte ha garantito un fondo decisamente importante per poter sciare in tranquillità pure nei prossimi giorni. All'orizzonte, almeno per alcuni giorni, non sono previste nuove perturbazioni, quindi non ci saranno nevicate (ma neppure pioggia), ma di positivo c'è che si abbasserà la temperatura. Questo consentirà da un lato di consolidare i fondi delle piste e dall'altro di poter utilizzare i cannoni per la neve artificiale se dovesse essere necessario.



LA STAGIONE

Anche se non tutte le piste sono state aperte sino ad ora, c'è però da dire che le cose sono andate bene, sia per quanto riguarda il numero di persone che sono arrivate a Piancavallo, sia per la possibilità di sciare. Anche i locali, sia bar che ristoranti e baite hanno funzionato e gli alberghi per il periodo clou delle feste hanno avuto il tutto esaurito. Ora dovrebbe partire il mese delle settimane bianche con le scuole che arrivano da diverse parti d'Italia, ma anche dall'estero, così come ci sarà un turismo meno locale e più legato a famiglie che vengono da fuori. L'obiettivo è di tirare avanti almeno sino alla prima settimana di marzo, ma è ovvio che il meteo deve dare un mano con almeno altre due , meglio tre nevicate.