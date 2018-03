Sci, rivoluzione per i Mondiali di Cortina del 2021: Nicoletti verso l'addio

di Marco Dibona

CORTINA - Il futuro dell'amministratore della Fondazione Cortina si discuterà nel consiglio di indirizzo che si riunirà il prossimo 17 aprile. Soltanto quel giorno si saprà se e chi subentrerà a Paolo Nicoletti, per il quale si prospetta una cessazione anticipata dell'impegno di guida dell'organizzazione delle gare di Coppa del mondo di sci alpino di Cortina, ma soprattutto dei Mondiali fra tre anni. «Non è una decisione che spetta a me si limita a dire l'avvocato milanese io non sono di certo una persona che lascia un impegno, una volta preso. Ho rinunciato anche a incarichi nella Lega calcio, per dedicarmi alla. L'importante è che quanto avviato prosegua nella giusta direzione, per il bene di Cortina». Nulla di più. Pare che l'eventualità dell'avvicendamento sia legata all'esigenza di avere una persona che lavori a tempo pieno, mentre Nicoletti avrebbe anche altri impegni.La posizione della Fondazione è affidata a un portavoce: «E' un dibattito in corso. La decisione non viene presa dal presidente Benetton ma dalle parti coinvolte nella Fondazione». Anche Flavio Roda, presidente della Federazione sport invernali, si affida all'ufficio stampa: «Il comitato di indirizzo si riunisce il 17 aprile: sarà in quella sede che si deciderà. E' quella l'istituzione che prende le decisioni operative. Il comitato è espressione delle varie realtà. L'eventuale sostituzione di Paolo Nicoletti non è una scelta che possono prendere i presidenti Flavio Roda per la Fisi o Giovanni Malagò per il Coni, altrimenti cadrebbe il ruolo stesso della Fondazione sul territorio»...