Appello da Sappada: «Siamo in Friuli, ma vogliamo vedere Telebelluno»

SAPPADA (UDINE) - Da anni Sappada è in Friuli, ma in paese continua a restare viva una certa attenzione verso il Veneto, tanto che alcuni cittadini vogliono poter guardare TeleBelluno (che ha continuato a interessarsi di Sappada, anche dopo il passaggio ad altra regione) e nelle edicole cercano il Gazzettino di Belluno per lo stesso motivo.

Probabilmente non si sentono né bellunesi né friulani e, se si chiedesse loro da che parte stanno, la risposta sarebbe probabilmente una sola: «Mai herze is in Plodn» (ossia «Il mio cuore è a Sappada»). Però i servizi dedicati alla comunità sono importanti, soprattutto in montagna, e TeleBelluno continua a offrirne anche dopo il cambio di provincia e regione. Tanto che a Sappada, a inizio luglio, è partita una raccolta di firme, una mobilitazione con la quale i sappadini chiedono di poter rivedere TeleBelluno. Ma c'è un ma.



L'OSTACOLO

L'emittente televisiva ha accolto di buon grado l'iniziativa e ha ringraziato per l'affetto dimostrato. Al di là dell'affetto, però, può fare poco altro. Poter trasmettere anche in Friuli non dipende da lei, bensì da altri enti: dal Comune fino ad arrivare al dipartimento per le Comunicazioni del ministero dello Sviluppo economico, diventato ora il ministero delle Imprese e del Made in Italy. «TeleBelluno non è più visibile a Sappada perché il paese, oggi friulano, ricade fuori dai confini del Veneto e quindi dell'area tecnica in cui l'emittente è autorizzata a trasmettere spiega Andrea Zucco, direttore responsabile della testata TeleBelluno, visibile sul canale 75 - Questa è una delle conseguenze del riordino delle frequenze messo in pratica, a livello nazionale, nei primi mesi del 2022». Certo, TeleBelluno si può vedere via streaming sul sito Telebelluno.it e cliccando poi su "diretta", ma non è possibile farlo su un apparecchio tv, se si abita a Sappada.



LA PROCEDURA

«Quello che è successo fa capire, a vari livelli, che le abitudini non seguono i confini della geografia. Le comunità di montagna spesso cercano aggiornamenti e notizie della propria valle, ma l'interesse va anche oltre. La richiesta della cittadinanza di attivazione fuori dall'area tecnica è una procedura molto complessa che coinvolge diversi enti istituzionali», spiegano da TeleBelluno. Il promotore della raccolta firme è la guida naturalistica Paolo Salvini che collabora con TeleBelluno attraverso la serie Dolomiti Pov, che ha deciso di portare le istanze dei firmatari alle istituzioni locali animato dal «servizio di comunità» che offre l'emittente.



L'INIZIATIVA

«Ho abitato 20 anni a Sappada - spiega Salvini - e ogni tanto vado su. Girando per il paese, soprattutto le persone più anziane, che stanno più a casa, mi hanno espresso il desiderio di poter contattare la tv per chiedere la possibilità che venga rimessa la frequenza di TeleBelluno, che offre programmi che fanno loro compagnia. Ho distribuito dei fogli e in poco tempo abbiamo superato le 200 firme». Il vicesindaco, Valerio Piller Roner riferisce che l'amministrazione sta seguendo la questione con molta attenzione: «Confidiamo che il buon senso prevalga sulla sterile burocrazia». Lo scorso 4 luglio il Comune ha scritto ai cittadini comunicando che «la mancata ricezione del segnale di TeleBelluno (tv che è sempre stata vicina a Sappada) non dipende da ragioni tecniche, ma da motivi prettamente burocratici. All'emittente è stato assegnato un apposito canale di trasmissione ma l'autorizzazione vale solo per il Veneto, tanto che la competente autorità ha ordinato di interrompere la trasmissione nel territorio di Sappada». La scorsa primavera il Comune ha incaricato un professionista di risolvere la questione, chiedendo di ottenere una deroga affinché TeleBelluno sia autorizzata a trasmettere anche a Sappada.