I riflettori di Sanremo si riaccendono su Clio, quest’anno nella città dei fiori per curare il look di Rose Villain in occasione della sua partecipazione all’edizione numero 74 del Festival della canzone italiana. I prodotti dell’indie brand di riferimento per tutti gli amanti della bellezza in Italia accompagnano la celebre cantante per tutti gli appuntamenti della kermesse: dalla prima uscita sul Green Carpet fino alla serata finale. Clio Zammatteo, founder e talent del brand ClioMakeUp, per l’occasione affiancherà Rose Villain nella definizione dei look make-up di ogni serata, curandone l’art direction a stretto contatto con l’artista e il resto del suo team creativo.

ROSE VILLAIN A SANREMO

Tra gli artisti rivelazione del 2023, Rose Villain sarà in gara al Festival di Sanremo con “Click Boom!” (Warner Music Italy), che parla di uno di quegli amori che fanno una luce così forte da portare inevitabilmente con sé delle zone d’ombra. Il brano sarà contenuto nel nuovo album dell’artista, “Radio Sakura”, in uscita venerdì 8 marzo. «È una grande emozione per me accompagnare un’artista così talentuosa e cool come Rose nel suo esordio in gara a Sanremo – afferma Clio Zammatteo – Tra noi è scattata da subito una grande sintonia. In uno snodo così importante per la sua carriera artistica, collaborare con lei nell’ideazione e nella realizzazione dei suoi make-up look, con i quali si esibirà durante le serate del Festival, è per me un’esperienza elettrizzante. Credo che il make-up sia una risorsa identitaria e che Rose abbia tanto da raccontare di sé e della scena musicale cui appartiene, attraverso una forte poetica che, a mio parere, viene trasmessa anche attraverso una forma di comunicazione non scritta, non parlata, ma indossata, come il trucco. Come make-up artist e come founder del brand di make-up e skincare ClioMakeUp, sono orgogliosa di assistere al debutto dei miei prodotti on stage, sul Palco più prestigioso del Paese, sul quale l’arte, nelle sue più molteplici forme, spicca sopra ogni cosa».



«HA COSTRUITO UN IMPERO»

«Sono super felice di collaborare con Clio - aggiunge Rose Villain, molto conosciuta per il brano “Fragole e champagne”, interpretato al fianco di Achille Lauro - perché oltre a essere una persona dolcissima e genuina, è una donna forte che ha costruito un impero guidato dalla sua passione, basato sull’utilizzo sostenibile degli ingredienti, tutto vegan e di produzione italiana, quindi di grande ispirazione». Influencer tra le più note nel campo del make-up con i suoi quasi 4 milioni di follower su Instagram, Clio MakeUp, al secolo Clio Zammateo, da quando ha 16 anni si sposta tra Germania, Milano e Stati Uniti ma Belluno resta sempre “casa”. «Quando ci penso mi viene in mente la casa di nonna, tra le montagne. E mi rendo conto di essere fortunata a essere nata nella bellezza. Continua a essere una fonte di ispirazione».