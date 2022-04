Cliomakeup in copertina. La beauty guru bellunese è il volto del numero di aprile di Postalmarket

ClioMakeUp è la protagonista della nuova copertina di Postalmarket, in edicola dopo la metà aprile la nuova edizione del magazine. In copertina ci sarà proprio Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, beauty guru bellunese con 10 milioni di follower in rete.



Il commento di Alessio Badia: «Ancora una volta porteremo nelle case di milioni di italiani il meglio del Made in Italy” Sarà in edicola dopo la metà di aprile il nuovo magazine di Postalmarket. L’edizione primavera estate 2022 dello storico catalogo avrà in copertina un ospite d’eccezione. Si tratta di ClioMakeUp, make-up artist e youtuber, divenuta famosa grazie ai suoi tutorial pubblicati in rete, è ora imprenditrice di successo nel mondo beauty, nonché conduttrice televisiva. Sui social aggrega una community di oltre 10 milioni di utenti. Clio rappresenta un modello di successo per tutte le donne. Mamma ed imprenditrice, partita dal nulla è arrivata al successo grazie alla sua intraprendenza, al suo talento e alla sua determinazione. Il legame di Clio con Postalmarket arriva in realtà da molto lontano».

APPROFONDIMENTI TREVISO PAY Domani in edicola Postalmarket un rilancio nato nella Marca IN EDICOLA Diletta Leotta è il primo volto sulla copertina del nuovo... L'INTERVISTA Clio MakeUp: «Il trucco migliore è essere sé...

Cliomakeup su Postalmarket, l'intervista

«Ero piccolina, mia madre portava sempre a casa il catalogo - racconta Clio - abitavo in provincia di Belluno, in una dimensione molto lontana da metropoli e passerelle. Venendo da un piccolo paesino era il top: non andavamo mai in città e compravamo le cose su Postalmarket. Una specie di libro delle meraviglie che sfogliavo avidamente…».

Il secondo numero della nuova era Postalmarket è ancora una volta un inno all’eccellenza italiana. Ampio spazio viene riservato alle aziende impegnate sul fronte della sostenibilità, consapevoli che la green revolution è una missione da portare avanti giorno per giorno. Tutto questo viene raccontato nel blog presente nel sito, con uno storytelling imprenditoriale quotidiano e accattivante. Il magazine cartaceo sarà disponibile a metà aprile in migliaia edicole italiane, dove è già possibile prenotare una copia. Sarà spedito gratuitamente a coloro che hanno fatto acquisti sulla piattaforma e-commerce.