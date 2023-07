Maltempo in Lombardia, paura per ClioMakeUp: «La grandine ha distrutto le tegole del tetto di casa e sta entrando acqua»

«Se siete nelle zone di Milano e Varese rimanete in casa perché stanno venendo giù palle di neve». La bellunese Clio Zammatteo, nota sui social come ClioMakeUp, cammina per casa con il volto spaventato e si riprende in alcuni video mentre fuori una violenta ondata di maltempo si batte sul giardino dell'abitazione di Gerenzano cittadina situata in provincia di Varese. «Una grandine folle, fa paura fuori». Il rumore della pioggia è talmente forte che la voce di Clio si sente a stento. «È una follia fuori», racconta mentre mostra le condizioni del giardino della sua casa completamente devastato dalla grandinata.

ClioMakeUp, la grandinata si abbatte sulla sua casa

I fan, quando ieri hanno visto quelle immagini, si sono preoccupati e l'esperta di trucco racconta al suo esercito di follower i danni subiti: «Siccome me lo state chiedendo, rotto il vetro della mia macchina, rotto il vetro della macchina di Claudio (il marito ndr), distrutto il giardino e di sopra si sono rotte molte tegole e sta entrando acqua dal tetto».

Cosa è successo

Le previsioni l’avevano annunciato, ma certo era difficile immaginarsi una tale furia meteo: una maxi ondata di maltempo si è scatenata ieri sulla Lombardia colpendo violentemente il Saronnese con grandine, pioggia e vento.

Dove vive ClioMakeUp

La beauty influencer si è trasferita nel 2020 in una bellissima casa alle porte di Milano insieme al marito, il game designer Claudio Midolo, e alle loro due figlie, Grace e Joy. Clio Zammatteo risiede a Gerenzano non lontana da dove vive la famiglia d'origine del marito, a Saronno. Fu lei stessa a mostrarla al suo affezionato (e nutritissimo) pubblico di follower attraverso alcuni contenuti diffusi via Instagram e un video su YouTube in cui ha raccontato un po’ del suo dolce nido domestico dove dominano i pavimenti in parquet.