Sorpresa di polemiche nell'uovo "benefico" griffato Clio Make Up

BELLUNO - Nelle uova pasquali tra cartoni e fumetti come Pokemon e Diabolik o pasticcieri acclamati, come Ernst Knam, c'è anche lei: Clio Zammatteo, meglio conosciuta come Clio Make Up. Come ormai quasi sempre accade quando si espone, parte la polemica. Questa volta, per la caccia alle sorprese meno diffuse. Nonostante l'uovo contribuisca, a differenza di tanti altri, anche a raccogliere fondi per una fondazione benefica.



L'ALLEANZA

La ragazza bellunese che con il trucco fa magie, ha collaborato con Cerealitalia Id (marchio Dolci Preziosi) per realizzare le sorprese marchiate all'interno dell'uovo maxi da 280 grammi, in fine cioccolato al latte. Tre le sorprese annunciate: la spazzola portatile, sia bianca, sia lilla (a forma di uovo pure lei); la fascia per capelli nera o rosa con orecchie da coniglietto e uno specchietto da borsa con portachiavi. Se il primo regalo è piuttosto diffuso, gli altri due sono davvero difficili da trovare. C'è chi, persino, è andato a pesare, con la bilancia della frutta e verdura del supermercato, tutte le uova presenti per cercare di agguantare fascia per capelli e specchietto.

E si è scatenata anche la mania da collezione e caccia all'ultimo pezzo, visto che nei supermercati l'uovo è difficile da trovare, c'è chi ha pensato di acquistarne per rivenderli su Amazon. Tanto è vero che il prezzo di vendita varia da 12,5 euro a quasi 36 euro, grazie anche alle commissioni Amazon (variabili per categoria prodotto fino al 18%). E non sempre il trasporto con corriere espresso all'ultimo fa arrivare l'uovo intero.



LA RICETTA

Per chi ha comperato tante uova alla ricerca del gadget firmato Clio Make Up, la truccatrice bellunese ha pensato anche di postare online la ricetta salva-spreco dei biscotti al cioccolato. Non si può dire che non pensi davvero a tutto. Ciò che ha spinto l'influencer a realizzare il progetto è stato pensare anche ad una parte di beneficienza. «Amo pensare - spiega Clio - che il mio lavoro come make-up artist aiuti a stare meglio con se stessi». Ha sposato la causa di Operation Smile, un'organizzazione globale, senza scopo di lucro, specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi (volgarmente detto labbro leporino). Una parte del ricavato sarà data all'attività logopedica del centro di cura di Milano e il contributo economico definito che verrà devoluto alla fondazione entro la primavera 2023.

La Zammatteo aveva già collaborato con la stessa organizzazione per un'edizione limitata del suo CoccoLove, un rossetto neutro super idratante. Operation Smile si occupa, dal 1982, della cura di bambini e adulti nati con malformazioni del volto, che possono essere seguiti, attraverso un percorso terapeutico multidisciplinare,da medici e professionisti.