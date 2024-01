Sanremo 2024, cantanti, conduttori, canzoni, scaletta: tutto quello che vedrete dal 6 febbraio

Tutto pronto per Sanremo 2024. Dal 6 al 10 febbraio 2024, Amadeus torna per il quinto anno consecutivo al Teatro Ariston da dove il Festival sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay.

Trenta artisti in gara (27 cantanti scelti e 3 vincitori di Sanremo Giovani) con 30 canzoni inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata. Ecco tutto quello che vedrete.

I cantanti in gara

Come per l'edizione 2023, tre i Giovani che si sono sfidati il 19 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e che hanno ottenuto un posto in gara tra i Big: Clara, i Santi Francesi e i Bnkr44. I titoli delle canzoni in gara sono stati annunciati da Amadeus durante la serata di Sanremo Giovani.

Alessandra Amoroso - "Fino a qui"

Alfa - "Vai!"

Angelina Mango - "La noia"

Annalisa - "Sinceramente"

BigMama - "La rabbia non ti basta"

Bnkr44 - "Governo Punk"

Clara - "Diamanti grezzi"

Dargen D'Amico - "Onda alta"

Diodato - "Ti muovi"

Emma - "Apnea"

Fiorella Mannoia - "Mariposa"

Fred De Palma - "Il cielo non ci vuole"

Gazzelle - "Tutto qui"

Geolier - "I p' me, tu p' te"

Ghali - "Casa mia"

Il Tre - "Fragili"

Il Volo - "Capolavoro"

Irama - "Tu no"

La Sad - "Autodistruttivo"

Loredana Berté - "Pazza"

Mahmood - "Tuta gold"

Maninni - "Spettacolare"

Mr.Rain - "Due altalene"

Negramaro - "Ricominciamo tutto"

Renga e Nek - "Pazzo di te"

Ricchi e Poveri - "Ma non tutta la vita"

Rose Villain - "Click boom!"

Sangiovanni - "Finiscimi"

Santi Francesi - "L'amore in bocca"

The Kolors - "Un ragazzo una ragazza"

I conduttori

Ad affiancare Amadeus ogni sera ci sarà un conduttore diverso: la prima serata, martedì 6 febbraio sarà Marco Mengoni; la seconda serata, mercoledì 7 febbraio, Giorgia, durante la terza serata, giovedì 8 febbraio, salirà sul palco Teresa Mannino, la quarta serata, venerdì 9 febbraio, Lorella Cuccarini e durante la serata finale, sabato 10 febbraio, il grande amico Fiorello.

Il programma delle 5 serate

Già dalla prima serata, martedì 6 febbraio, ascolteremo tutte le canzoni in gara; mentre i due giorni seguenti, mercoledì e giovedì, si esibiranno solo la metà degli artisti in gara, ma, ed è la vera novità, i cantanti in gara che non si esibiranno saranno comunque sul palco per presentare ognuno di loro, un proprio collega. Gli artisti non previsti in gara il mercoledì e il giovedì parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per introdurre le esibizioni degli altri. L’abbinamento tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti “interpreti” avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo durante le conferenze stampa giornaliere nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2024.

La serata delle cover

Novità anche per la serata di venerdì, il 9 febbraio 2024, tradizionalmente dedicata alle cover: anche quest’anno la tradizione è rispettata, ma gli artisti in gara hanno potuto scegliere qualsiasi canzone, italiana o internazionale, di qualsiasi periodo (fino al 31 dicembre 2023) e di qualsiasi artista, anche del proprio repertorio. Inoltre saranno affiancati da uno o più artisti ospiti, a meno che non siano già un “gruppo” e decidano altrimenti. Le interpretazioni-esecuzioni della quarta serata saranno parte integrante della gara.

Gli ospiti

Restano due grandi incognite: il neo vincitore dell'Australian Open Sinner e l'ex capitano della Roma Francesco Totti. Potrebbero salire sul palco dell'Ariston ma non ci sono ancor conferme ufficiali. Tra i confermati troviamo: Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, che sarà il super ospite musicale della prima serata, oltre che co-conduttore. Giovanni Allevi tornerà a esibirsi dal vivo, dopo oltre due anni, durante la seconda serata di mercoledì 7 febbraio e nella stessa sera Giorgia festeggerà i 30 anni di "E poi". Russell Crowe sarà sul palco dell'Ariston con la sua band giovedì 8 febbraio. Nella stessa sera, Eros Ramazzotti festeggerà i 40 anni di "Terra promessa". Roberto Bolle sarà ospite al Festival nella serata finale di sabato 10 febbraio e nella stessa sera Gigliola Cinquetti festeggerà i 60 anni di "Non ho l'età".

Gli ospiti sulla nave Costa Smeralda

martedì 6 febbraio: Tedua

mercoledì 7 febbraio: Bob Sinclar

giovedì 8 febbraio: Bresh

venerdì 9 febbraio: Gigi D'Agostino

sabato 10 febbraio: Tedua

Gli ospiti in piazza Colombo

martedì 6 febbraio: Lazza

mercoledì 7 febbraio: Rosa Chemical

giovedì 8 febbraio: Paola & Chiara

venerdì 9 febbraio: Arisa

sabato 10 febbraio: Tananai

I duetti e le cover della quarta serata

Alessandra Amoroso con i BoomDaBash - Medley

Alfa con Roberto Vecchioni - "Sogna ragazzo sogna" di Roberto Vecchioni

Angelina Mango con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma - "La rondine" di Mango

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia - "Sweet dreams (Are made of this)" degli Eurythmics

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi - "Lady Marmalade" di Labelle

Bnkr44 con Pino D'Angiò - "Ma quale idea" di Pino D'Angiò

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino - "Il cerchio della vita" di Ivana Spagna

Dargen D'Amico con BabelNova Orchestra - Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis

Diodato con Jack Savoretti - "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De André

Emma con Bresh - Medley di Tiziano Ferro

Fiorellla Mannoia con Francesco Gabbani - "Che sia benedetta" di Fiorella Mannoia e "Occidentali's karma" di Francesco Gabbani

Fred De Palma con gli Eiffel 65 - Medley degli Eiffel 65

Gazzelle con Fulminacci - "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio - Medley dal titolo "Strade"

Ghali con Ratchopper - Medley dal titolo "Italiano vero"

Il Tre con Fabrizio Moro - Medley di Fabrizio Moro

Il Volo con Stef Burns - "Who wants to live forever" dei Queen

Irama con Riccardo Cocciante - "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante

La Sad con Donatella Rettore - "Lamette" di Donatella Rettore

Loredana Bertè con Venerus - "Ragazzo mio" di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati

Mahmood con i Tenores di Bitti - "Come è profondo il mare" di Lucio Dalla

Maninni con Ermal Meta - "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta

Mr.Rain con i Gemelli Diversi - "Mary" dei Gemelli Diversi

Negramaro con Malika Ayane - "La canzone del sole" di Lucio Battisti

Renga Nek - Medley dei loro successi

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara - Medley di "Sarà perché ti amo" e "Mamma Maria" dei Ricchi e Poveri

Rose Villain con Gianna Nannini - Medley

Sangiovanni con Aitana - Medley di "Farfalle" e "Mariposas" di Sangiovanni

Santi Francesi con Skin - "Hallelujah" di Leonard Cohen

The Kolors con Umberto Tozzi - Medley dei successi di Umberto Tozzi

Giurie, votazioni e classifiche

Si confermano tre le giurie che determineranno le classifiche della competizione, ma al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si aggiunge una Giuria delle Radio.

Durante la prima serata le 30 canzoni in gara verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 10 posizioni in classifica.

Nel corso della seconda e della terza serata le 15 canzoni in gara saranno invece votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. In queste serate verrà comunicata la classifica delle prime 5 posizioni.

Nel corso della quarta serata, la serata-evento dedicata alle Cover, i 30 Artisti in gara saranno votati da tutte e 3 le Giurie: dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio e saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 10 posizioni della classifica di serata.

Nella finalissima, la quinta serata, verranno reinterpretate nuovamente tutte le 30 canzoni in gara, votate dal pubblico attraverso il Televoto. Il pubblico conoscerà tutte e 30 le posizioni della nuova classifica generale. Dopo le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione da parte delle tre giurie (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio).

La storia dell'Ariston

È il 1977, data storica: il Festival di Sanremo trasloca all'Ariston. Lo fa per l’inagibilità della sede storica, snobbato dalla Rai che ne trasmette solo l'ultima serata,e dall'industria discografica, che non ci crede più. Però va in onda, per la prima volta a colori e per la prima volta con cantanti inattesi, piccoli show personali che diventeranno il pepe delle edizioni successive, ospiti internazionali di grande peso… Tra un successo in ascesa, qualche battuta di arresto, piccoli scandali, conduzioni felici e altre dimenticabili, il Festival di Sanremo continua, anno dopo anno uguale a se stesso e sempre diverso, oggi moltiplicato in tutte le sue configurazioni(la nave Costa, il palco in piazza Colombo, il Casinò, il Glass, Santa Tecla).