Tutto pronto per il debutto nelle sale del sequel che ha ricondotto Diego Abatantuono e Violante Placido fra i monti nell’hotel di famiglia che sta in riva al lago di Mosigo a San Vito di Cadore. Sarà al cinema dal 6 dicembre, in tutte le sale cinematografiche d’Italia, “Improvvisamente a Natale mi sposo”, film pensato per le famiglie: per la località della valle del Boite ancora una grande occasione di promozione turistica grazie alla visibilità che la pellicola garantirà.



IL PRECEDENTE

Dopo “Improvvisamente Natale” ecco dunque “Improvvisamente a Natale mi sposo”, sempre diretto da Francesco Patierno, in uscita per Notorious Pictures con il ritorno di Diego Abatantuono, Violante Placido, Nino Frassica e Michele Foresta, alias Mago Forest, insieme ad alcune novità come Elio, Primo Reggiani oltre a Carol Alt, che recita in italiano. Questa volta sarà il nonno Lorenzo, Abatantuono, a radunare tutti per dare loro una grande notizia: a Natale si sposa. Molti colpi di scena si susseguiranno, tra una figlia sospettosa, un prete ficcanaso e un integerrimo sindaco in eterno conflitto, una promessa sposa dall’incerto passato e una nipote alle prese con la prima cotta. Patierno ha diretto, scritto e sceneggiato il film con la collaborazione di Federico Baccomo, già sceneggiatore del primo capitolo della saga natalizia. New entry fra gli interpreti spicca la presenza di Elio, noto per essere il frontman della band Elio e le storie tese, che ha interpretato la parte del sindaco. Le riprese sono state girate a San Vito e dintorni, ”Improvvisamente a Natale mi sposo” a differenza dal primo sarà ambientato quindi a Natale nel suggestivo paesaggio delle Dolomiti, finalmente ammantate di neve. E per un film in uscita un altro le cui riprese inizieranno, ovviamente a San Vito, subito dopo l’Epifania 2024 per proseguire a febbraio, arriva la casa di produzione romana Tramp Limited che girerà “Nelle migliori famiglie”, diretto da Paolo Costella: interpreti principali Anna Maria Foglietta e Giuseppe Battiston.



LA CASA

La produzione vanta una lunga serie di pellicole di grande successo, gli interpreti principali non hanno bisogno di presentazioni, e si evince dal titolo, dalle caratteristiche del regista e degli attori che si andrà a girare un film brillante, leggero così come lo sono stati i precedenti che hanno animato il paese negli ultimi anni attirando la curiosità degli appassionati sui luoghi delle riprese. Si preannuncia un’altra pellicola di successo mentre è certo che fra giugno e luglio riprenderanno le riprese della fiction televisiva “Un passo dal cielo”; per San Vito ennesima occasione per rimettersi in mostra dopo gli straordinari successi degli ultimi anni.