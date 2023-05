Pio e Amedeo a sorpresa in Veneto. A Treviso per le riprese del loro film di Natale "Una presta libertà" Video spoiler

di Lucia Russo

TREVISO - Pio e Amedeo a Treviso per le riprese del loro film prossimo film di Natale "Una presta libertà" con la regia di Gennaro Nunziante. L'annuncio era stato dato dai due proprio sul loro canale Instagram ma, la location delle riprese - come spesso accade - era stata tenuta nascosta. Il duo comico Pio d'Antini, Amedeo Grieco (nel cast anche Angelo Duro) invece è stato avvistato a gran sorpresa proprio a Treviso dove già da qualche giorno erano stati avvistati i classici "camioncini da set", quelli dove gli attori si cambiano, riposano e anche mangiano qualcosa. Ieri, 9 maggio, come si vede nel video girato dal nostro lettore Riccardo Gazzoli , le riprese nella zona dei Buranelli ma, stando ad alcune indiscrezioni, il duo dovrebbe girare delle scene anche in altri luoghi della città senza escludere Piazza dei Signori.

E non solo. Pare anche che il cast si sposterà poi in alcune zone limitrofe del trevigiano per poi girare nel centro e sud Italia.

Lo scatto con il sindaco Mario Conte

Ieri, Pio e Amedeo hanno anche incontrato il sindaco di Treviso, Mario Conte che si è scattato una foto con loro e l'ha condivisa sul suo profilo Facebook istituzionale: «Treviso è una città da film. Ancora una volta ospitiamo in città un set cinematografico: eccomi ai Buranelli con Pio d’Antini, che sta girando con Amedeo il film “Una Presta Libertà” (regia di Gennaro Nunziante) che uscirà a Natale».