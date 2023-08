LONGARONE (BELLUNO) - Nessuno ha voglia di parlare all’uscita dei cancelli al termine del turno delle 14 della Safilo. Le assemblee, per illustrare il piano di passaggio a Thèlios e Innovate, che si sono susseguite per l’intera mattinata e sino alle 15,30 del pomeriggio hanno lasciato il segno anche se il clima, riferiscono gli operai, si sarebbe via via stemperato. Sguardo cupo e evidente stanchezza, non solo perché ieri era l’ultimo giorno prima delle ferie al via per tutti da oggi. Così la maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori esce e s’infila in macchina negando con il cenno del capo la disponibilità a parlare.

La preoccupazione

«Siamo molto preoccupati – dice Graziella Zampol, del Comelico – la situazione è quella che conoscete e le cose non vanno bene perché adesso abbiamo cominciato a farci la guerra anche fra di noi operai, cioè fra quelli destinati ad essere assorbiti da Thélios e quelli che dovrebbero essere assorbiti da Innovatek».

Dopo di lei esce un signore: «Come è andata l’assemblea? Non lo so, perché io non ci sono andato: sinceramente non ho fiducia nei sindacati». Ed anche lui corre alla macchina. Molti quelli che uscendo e vedendo i taccuini svicolano in fretta. Pur di malavoglia parla Tiziana Riccobon, di Ponte nelle Alpi: «Il nostro stato d’animo non è certo dei migliori, anche perché ci stanno mettendo l’uno contro l’altro; anche le amicizie ne risentono». Tiziana aggiunge di non avere ancora le idee chiare, ma riflette: «Io dovrei essere fra le persone destinate ad essere assorbite da Innovatek. Cosa penso? Che a sei anni dalla pensione le alternative che mi si offrono sono due: o accettare questa possibilità dove è possibile anche che io mi trovi bene e allora potrò decidere di rimanere; oppure guardarmi attorno, ma alla mia età non è facile».

Patrizia De Valerio, di Belluno, è in Safilo da trent’anni: «No, l’assemblea di questa mattina non ci ha aiutato a chiarire i dubbi e la situazione che si è venuta a creare è davvero preoccupante, una spaccatura così non me l’aspettavo. Le diverse posizioni dei sindacati ora incidono anche sui rapporti fra di noi». De Valerio dice di aver pensato anche a quanto viene detto su Fulchir, il titolare di Innovatek: «Sono voci, noi non lo conosciamo. Di certo quello che ci interessa è il posto di lavoro. Safilo sicuramente ha fatto la propria parte a creare la situazione in cui ci troviamo. A noi, vista la volontà inamovibile della proprietà, non ci resta che prendere atto e cercare il percorso migliore per avere la sicurezza del lavoro».

Le possibilità

Per le maestranze la possibilità della cassa integrazione all’orizzonte non è un messaggio di speranza: «Una cosa è la cassa con quello che tutto ciò comporta, altra l’integrazione dello stipendio. Si tratta di una situazione paradossale, poi per fortuna qui, nel cosiddetto distretto dell’occhiale, il lavoro non dovrebbe mancare. Vedremo cosa accadrà al rientro dalle ferie. La cosa sicura è che dopo 30 di lavoro in Safilo, non mi aspettavo una situazione del genere». Tutti dicono di attendere il rientro dalle ferie, fissato per il 21 agosto, cui seguiranno nuove assemblee ed il voto sul piano industriale di Thélios e Innovatek.

Questo, per esempio, è il parere di Antonio, di Belluno: «Oggi i sindacati ci hanno solo comunicato il punto in cui sono le trattative. Solo dopo le ferie, verosimilmente a settembre, saremo chiamati ad esprimerci con un voto». Più possibiliste sono Sara De Bortoli di Soccher di Ponte nelle Alpi e Nicoleta Savu, di origini romene (“Con cittadinanza italiana, lo scriva per piacere”), entrambe dipendenti Safilo da diciotto anni. «Io sono fiduciosa – dice Sara che dovrebbe essere fra coloro che potranno essere assunti da Innovatek e che parla anche a nome dell’amica – in fin dei conti anche con la cassa integrazione, ci hanno detto che abbiamo lo stipendio garantito per due anni, con la parte mancante coperta da Safilo».