Dalla mafia alle Dolomiti, «Io signor questore, ma prima di tutto una signora»

di Alda Vanzan

Ci sono donne che da bambine sapevano cosa avrebbero fatto da grandi. E ci sono donne che invece sapevano perfettamente cosa non avrebbero voluto fare. «Avevo otto anni ed ero certa: non mi sarei mai sposata, non avrei fatto l'avvocato, non mi sarei fermata a vivere a Belluno. Due propositi li ho trasgrediti, non mi resta che diventare avvocato e faccio terno». Lilia Fredella, 55 anni compiuti lo scorso 18 ottobre, alta, bionda, ironica, un curriculum alto così che contempla il gruppo di indagine sulle stragi di mafia...