Scende sulla pista chiusa, si ferisce sul cavo del gatto delle nevi: multato

BELLUNO - Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 14 febbraio, i carabinieri sciatori della stazione di Falcade, impegnati nei servizi di vigilanza sul San Pellegrino, sono intervenuti per soccorrere il 50enne tedesco S.K. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine l'uomo, dopo la chiusura delle piste, sarebbe risalito, agganciando le pelli agli sci, lungo la pista "Rossignol" già chiusa al pubblico per l'orario serale. Nella fase di discesa il turista non è riuscito a evitare il cavo d'acciaio che assicurava il gatto delle nevi impegnato a battere la pista. Lo straniero è stato quindi ricoverato all'ospedale di Agordo con una prognosi di 20 giorni per frattura di due costole e trauma distorsivo alla mano destra. Ma non basta. Per lui è anche scattata la sanzione, di 50 euro, per aver violato il divieto di percorrere la pista dopo la chiusura. "A causa di questo malcostume - spiegano le forze dell'ordine - i carabinieri di Falcade stanno organuizzando dei servizi specifici per scoraggiare gli incauti sciatori".

Ultimo aggiornamento: 16:24

