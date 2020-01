CORTINA - Un bimbo di 6 anni di origine filippina è caduto oggi, 19 gennaio, sul Monte Faloria, in pista Son Forca a Cortina, poco prima del "muro". Il bimbo è stato soccorso dai carabinieri sciatori e poi ricoverato all'ospedale di Pieve di Cadore per la frattura di una tibia. Altri interventi in pista con soccorsi dell'elicottero di Pieve di Cadore a Arabba.