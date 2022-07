PORDENONE - Chili e chili di mozziconi di sigaretta ritrovati nelle caditoie di Pordenone. Nei tombini della città c’erano talmente tante cicche che se fosse piovuto in maniera consistente - giura l’assessore all’Ambiente, Monica Cairoli - almeno tre zone del centro città sarebbero state allagate dal fiume d’acqua a causa dei tombini occlusi. «Una situazione che non si poteva più tollerare per l’alto livello di inciviltà - ha spiegato la referente della giunta - e così su indicazione del sindaco Alessandro Ciriani e in piena sintonia con l’assessore alla Sicurezza, Emanuele Loperfido, abbiamo deciso di fare le multe ai maleducati della sigaretta».



IN CAMPO I VIGILI

Detto, fatto. Dalla prossima settimana, infatti, chi verrà pizzicato a gettare il mozzicone a terra verrà multato. Una sanzione di 42 euro, come del resto prevede il codice della strada, perché il decoro della città non può essere sfregiato da sporcizia e filtri di sigaretta che tra l’altro, dopo essere finiti nei tombini di Pordenone, proseguono la loro corsa fino al mare.

Ma c’è di più. Visto che per poter multare qualcuno lo si deve prendere sul fatto, oltre ai vigili in divisa che nei loro controlli in centro faranno maggior attenzione a chi getta i mozziconi a terra, ci saranno anche agenti della municipale in borghese che opereranno per quel servizio. C’è la volontà, insomma, di dare una bella lezione a incivili e maleducati.



TOLLERANZA ZERO

«Basta - chiarisce la referente all’Ambiente - non è più possibile andare avanti così. I mozziconi sono tra i rifiuti più pesanti che abbiamo in Comune. Figuratevi, quindi, quanti nel raccogliamo. L’altro giorno, nel corso di una pulizia straordinaria delle caditoie in centro città, sono stati tirati fuori almeno una ventina di chili di cicche. Una cosa intollerabile dal punto di vista del decoro urbano, ma anche della sicurezza, perché prima di tutto intasano i tombini impedendo il deflusso dell’acqua e poi inquinano. Così abbiamo deciso di agire subito. Non ci sarà tolleranza: chi sporca, paga. Speriamo che le multe possano servire come deterrente e soprattutto ci aiutino a scovare i maleducati».



L’INIZIATIVA

Il Comune di Pordenone ha deciso di partecipare alla compagna promossa da Mare Vivo che è prevista per fine settembre. «Lo abbiamo fatto - conclude Cairoli - perché anche i mozziconi gettati nei tombini di Pordenone arrivano al mare e oltre ai danni provocati dalla nicotina, i filtri delle sigarette non essendo biodegradabili vengono mangiati dai pesci. Facile immaginare i danni alla salute quando poi gli stessi pesci finiscono sulle nostre tavole. Per questo faremo proprio una sorta di scene del crimine come nella serie televisiva di Csi: ci sarà un mozzicone gettato a terra e tutto in circolo le sagome degli animali che mangiano quella cicca con gli effetti sulla nostra salute. Questa iniziativa più le multe, oltre al fatto che regaleremo pure dei posacenere portatili, speriamo saranno complessivamente utili per fermare il livello di inciviltà».

I CONTROLLI

I vigili urbani oltre a pattugliare la città alla caccia dei maleducati che gettano a terra i mozziconi, faranno dei blitz mirati anche nelle aree di verde pubblico, come ad esempio i parchi e i giardini pordenonesi. Inoltre gli agenti osserveranno attentamente chi partecipa agli eventi della rassegna “Estate in città” e ai grandi concerti che si terranno nel parco di San Valentino. Dunque i pordenonesi, ma anche chi viene da fuori, sono avvertiti.